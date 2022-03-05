إنطلاق المرحلة الثانية لعمليات التفتيش في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة بالإضافة إلى أفواج طوارئ شرطة البصرة باشرت فجر اليوم بعمليات تفتيش واسعة شملت مناطق قضاء الدير والشرامخة بالإضافة إلى مناطق الدرهمية وكانت النتائج إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مذكرات قضائية كما تمكنت القوات الأمنية من مصادره أسلحة واعتدة متنوعة".ووجه قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، وفق البيان بـ"ضرورة تحديد أماكن تواجد المطلوبين للقضاء وذلك بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية لاعتقالهم والقاء القبض عليهم كما أن العمليات الاستباقية والسريعة لها تأثير إيجابي في إدارة الملف الأمني وفرض سلطة القانون"وأشار قائد العمليات أن "القيادة وبالتنسيق مع مع الحكومة المحلية تعمل على إنشاء بنى تحتية من شأنها تقوية الجانب الأمني لتحقيق أهداف جيدة في بسط الأمن والاستقرار ضمن مركز المحافظة وتوابعها".