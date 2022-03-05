مشاجرة بـ"السكاكين" تنتهي بإعتقال 22 شخصا في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني وحال ورود معلومات تؤكد على حصول مشاجرة بالسكاكين في ناحية نفر وجه بتشكيل قوة لمتابعة الموضوع والقبض على المتسببين بالاشتراك مع قوة الواجب ومفارز من مركز شرطة (عفك _البدير _ سومر) وامن الأفراد".وأضاف البيان انه ى"حيث تم إلقاء القبض على ٢٢ شخصا وتوقيفهم من قبل قاضي التحقيق من أجل اتخاء الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".