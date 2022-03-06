الإطاحة بـ12 متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن إنتشار عملة مزيفة في أسواق بعض المحافظات، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهدها الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة لتجارة العملة المزيفة مؤلفة من (5) أفراد في العاصمة بغداد وبالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم (15) مليون دينار عراقي مزيف واسلحة خفيفة".واضاف البيان أن "مفارز الجهاز في محافظة واسط ألقت القبض على عصابة مؤلفة من (3) أفراد يقومون ببيع العملات المزيفة بكمين محكم عقب صدور مذكرات قبض بحقهم وقد ضبط بحوزتهم (25) مليون دينار مزيف وسلاح ناري غير مرخص".وأشار الى، ان "مفارز الجهاز في محافظة ذي قار تمكنت من القاء القبض على (4) متهمين يروجون للعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة وبحوزتهم نحو (10) الاف دولار مزيف ونحو (مليون) دينار مزيف ايضاً، وكمية من مادة الكرستال تقدر ب (250) غم لدى احد المتهمين المطلوبين بقضايا تجارة المخدرات".ولفت البيان الى انه "جرى تدوين اقوال جميع المتهمين واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".