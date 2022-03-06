بعملية استباقية.. الاتحادية تعثر على صواريخ في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة من الفوج الاول اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز شعبة استخبارات الفوج التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الهندسي للواء، نفّذت واجب تطهير وتفتيش أطراف قرية "البنادرة" ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك ، أسفر عن العثور على 45 صاروخ نمساوي ، 20 مساطر تفجير ، 2 نضائد ، 10 صواعق ".واضاقت انه "تمت المعالجة من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".