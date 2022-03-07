القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل ضمن منطقة الحرية ببغداد".وأضاف البيان، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".وأشار الى، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألأقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك خلال حصيلة ممارساتها الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".ولفت البيان الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".