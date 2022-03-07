قُبِض على اثنين منهم.. مسلحون يشنون هجوماً شمال شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة نوع بيك اب حمراء اللون مجهولة اللوحات، أُطلق النار منها بشكل عشوائي في شارع التيوتات، بمنطقة الحسينية ".وأضاف، أن "القوة الماسكة للأرض المتمثلة بالجيش العراقي، وألقت القبض على اثنين من مطلقي النار، فيما لاذ الثالث مع العجلة بالفرار".وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت أيضاً أربعة أسلحة كلاشنكوف"، مبيّناً أن "الحادث أدى لإصابة عريف".