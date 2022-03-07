انطلاق عمليات تفتيش واسعة في البصرة.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية شرعت فجر اليوم بعمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق نهر عمران في شمال البصرة وكذلك مناطق وأحياء خور الزبير ضمن القاطع الغربي للمدينة".وأضاف البيان أن "العمليات التي أسفرت عن مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة وحجز دراجات ناريه وعجلات لاتحمل لوحات مرورية".وشددت القيادة، على "ضرورة استمرار العمليات التعرضية في ملاحقة المطلوبين في تجارة المخدرات والسلاح وكذلك إدامة عمليات المسح الميداني والاستطلاع والمراقبة المستمرة في تفعيل العمل الاستخباري والمذكرات القضائية".