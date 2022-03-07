الداخلية تصدر توجيهاً يخص الجرحى

وقالت مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى عدداً من جرحى الوزارة الأبطال، حيث استمع الى احتياجاتهم وطلباتهم واطلع على أحوالهم الصحية، موجهاً بإرسالهم الى خارج البلاد لتلقي العلاج والإهتمام الصحي بهم لحين استقرار احوالهم".وأكد الوزير، وفق البيان، أنه "من الواجب على وزارة الداخلية ان تراعي وتقدر التضحيات الجاسم التي بذلت من قبل شهدائنا الابرار والجرحى الابطال في الدفاع عن هذا الوطن والقضاء على الجريمة بمختلف اشكالها، مبينا انه على تواصل دائم مع مدراء الدوائر التخصصية في الوزارة المعنية بحقوق الشهداء والجرحى لمعرفة احتياجاتهم وطلبات هذه الشريحة المهمة، مشيداً بدور صندوق الضمان الصحي".