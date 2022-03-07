الإعلام الأمني: ضبط ثلاثة اطنان من الادوية المهربة في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية امنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (٣ اطنان ) من الادوية المهربة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل احد المذاخر في منطقه السعدون ضمن محافظة بغداد".واضافت انه "تم القاء القبض على متهمين اثنين من مالكي المذخر، وقد جاءت عملية الضبط بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".واشارت الخلية الى انه "تم ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالا جزائهما العادل".