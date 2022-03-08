مكافحة الإرهاب يوضح حقيقة فتح باب التطوع على ملاكه

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مرارًا وتكرارًا أكد جهاز مُكافحة الإرهاب على ضرورة عدم الاعتماد على المصادر الاخبارية الوهمية والمشبوهة التي تبث الأخبار الكاذبة والاعتماد حصرًا على المصادر الرسمية للجهاز المُتمثلة بالناطق الرسمي صباح النُعمان، الصفحة الرسمية لجهاز مُكافحة الإرهاب والموثقة بعلامة التأكيد الزرقاء".وأضاف البيان، "ينفي جهاز مُكافحة الإرهاب هذه الوثيقة المزورة التي أنتشرت في الأيام الماضية ويؤكد أن لا أساس لها من الصحة".أدناه الوثيقة المزورة: