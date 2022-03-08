عمليات بغداد: تدمير مضافة لعصابات داعش في الطارمية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء،عن تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في حميع مناطق العاصمة بغداد تواصل قطعاتنا الامنية في عمليات استباقية تعرضية متثملة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة خلال عمليات البحث والتفتيش المسندة بمعلومات استخبارية دقيقة من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية وذلك في بساتين البومصلح/الطارمية شمالي بغداد".