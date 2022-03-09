القبض على احد المتورطين بحادثة الاعتداء على الناشط "ضرغام" - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام العصي الغليظة وفتح الرصاص الحي"، مبينة أن "الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين بجروح متفاوتة بالحجارة والعصي والسادس بطلق ناري".وأشارت إلى أنه "تم نقل الجميع الى إحدى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج"، مؤكدة أن "إصابة الناشط ضرغام هي الأشد بينهما".وأكدت القيادة، "اعتقال أحد أفراد الحماية المتورطين بالحادث على خلفية صدور عدد من أوامر القبض من السلطة القضائية شملت جميع المعتدين"، لافتة إلى أن "الاجهزة الأمنية المختصة تلاحق البقية الآن".