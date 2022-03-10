الإطاحة بعصابة للإتجار بالمواد المخدرة في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة الكريستال مع مسدس واحد، ومبلغ من المال قدره (مليونين ومئة وواحد وستين الفاً)".وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عصابة للاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك ونصب سيطرة مفاجئة والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود في منطقة الحسينية"، مؤكدةً إحالة "الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".