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مقتل شخص على يد شقيقه في سامراء - عاجل
أمن
2022-03-10 | 01:57
1,887 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص على يد شقيقه جنوب سامراء.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل شقيقه طعنا أثناء مشاجرة في منطقة الركة بناحية الاسحاقي جنوب سامراء".
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