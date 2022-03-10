ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث عشر ومركز شرطة نفط ميسان، وبناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية استخبارات محافظة ميسان ومديرية استخبارات شرطة الطاقة وبإسناد من قبل قيادة عمليات ميسان، تمكنت من ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والمتاجرة بها بصورة غير أصولية في محافظة ميسان".وأضاف البيان: "تم ضبط خزانات تحتوي على منتوجات نفطية مخالفة وإلقاء القبض على صاحب الوكر وإيداعه التوقيف، وعرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم والمضبوطات على السيد قاضي التحقيق المختص وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".