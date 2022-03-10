الاتحادية تضبط اسلحة ومواد مخدرة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مخدرات بغداد الجديدة، تمكنت من ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي واسلحة بعد القيام بعملية تفتيش وفقاً لمذكرة قضائية لمنزل احد المتهمين الذي القي القبض عليه في وقت سابق بتهم تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقة (بسماية) جنوب شرق بغداد".واضافت انه "تم ضبط 30 غرام من مادة الحشيشة ، 43 حبة مخدرة مختلفة الانواع ، 3 ميزان إلكتروني ، 3 قناني اشعال ، كاصوصة ، 4 اركيلة محلية الصنع ، 5 بايبات زجاجية تستخدم للتعاطي ، 20 أنبولة زجاجية بالإضافة الى اسلحة بندقية ومسدس وكميات من العتاد الخفيف".واشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصوليا".