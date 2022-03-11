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صد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش
أمن
2022-03-11 | 02:51
المصدر:
السومرية نيوز
1,122 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بصد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لواء ٤٠ حشد شعبي تمكن من قتل احد عناصر داعش في سلسلة جبال مامة بمحافظة كركوك خلال تعرض على اللواء".
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