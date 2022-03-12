بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/3/3 ولغاية 2022/3/11 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1368
- القبض مطلقي العيارات النارية 27
-احالة متهمين الى المحاكم 228
- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 277
- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 10
- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 283
- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 537
- مضاهات طبعات الاصابع 47
-عدد طالبي النجدة 1776
-حالات العنف الاسري 72
-فض مشاجرات 1355
-ضبط عجلات مطلوبة 91
-تبرع بالدم 12
-القبض على المتسولين 1352
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 19
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 683
-طبع لوحات السيارات 15936
-اصدار اجازات السوق 14162
-اصدار سنوية السيارات 22568
-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 19