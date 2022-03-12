بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/3/3 ولغاية 2022/3/11 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1368- القبض مطلقي العيارات النارية 27-احالة متهمين الى المحاكم 228- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 277- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 10- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 283- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 537- مضاهات طبعات الاصابع 47-عدد طالبي النجدة 1776-حالات العنف الاسري 72-فض مشاجرات 1355-ضبط عجلات مطلوبة 91-تبرع بالدم 12-القبض على المتسولين 1352-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 19-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 683-طبع لوحات السيارات 15936-اصدار اجازات السوق 14162-اصدار سنوية السيارات 22568-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 19