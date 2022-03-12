الاستخبارات تطيح بعنصرين من داعش في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب ) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي".وبينت، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترف الارهابي الاول والمكنى ابو عبيدة بعمله بمايسمى فرقة نهاوند الداعشية ، فيما اعترف الارهابي الثاني بعمله كسائق عجلة حفريات اوكار داعش"، موضحة أن "عملية إلقاء القبض عليهما تمت ضمن محافظة بغداد".وأشارت الوكالة إلى "تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".