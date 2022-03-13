القبض على "متاجرة بالبشر" وسارق في بغداد - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر - الكرخ التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة عن قضية المتاجرة بالبشر، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر".إلى ذلك، أفادت الخلية، "بتمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره ( ثمانية ملايين دينار عراقي) مع أجهزة موبايل من داخل دراجة نارية ضمن منطقة الحرية ببغداد، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".