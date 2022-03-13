بعد القصف الصاروخي.. محافظ أربيل يكشف الوضع الأمني في المحافظة - عاجل

وقال خوشناو في مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز، إن "القصف الصاروخي على مدينة أربيل أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة"، مؤكدا أن "الوضع الآن في المحافظة آمن".واضاف، ان "محافظة اربيل استهدفت بـ12 صاروخاً باليستياً"، مشيرا الى ان "القنصلية الامريكية في اربيل كانت المستهدفة، الا ان الصواريخ لم تسقط عليها وانما بالمناطق المجاورة لها".يذكر ان محافظة أربيل اعلنت في وقت سابق، عن سقوط عدة صواريخ على المدينة.