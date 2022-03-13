مخالفة للتعليمات.. ضبط 14 طناً من "اليوريا" في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في منطقة (ام العبيد) جنوب شرقي بغداد وضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول، تمكنت من ضبط عجلتين حمل بداخلهما (14) طناً من مادة اليوريا خلاف الضوابط والقوانين ولا تحمل شهادة الفحص، كما القت القبض على سائقي العجلتين".وتابعت، "تم تسليم المتهمين مع العجلتين والمادة المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".