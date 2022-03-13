الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية (فيديو)

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني، ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز، باشرت بإجراء جولات ميدانية وتفتيشية في بغداد والمحافظات شملت الأسواق التجارية ومخازن المواد الغذائية ضمن واجبات تهدف إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار والمضاربين من التجار ومحتكري السلع وكذلك للحفاظ على أستقرار أسعار السوق".ودعا البيان، "المواطنين الى التعاون والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار من خلال الإتصال بالخط الساخن المجاني 131 ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".