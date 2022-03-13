الاستخبارات تحبط عملية تهريب محولات للطاقة الكهربائية في نينوى

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية من القاء القبض على احد المتهمين والذي ضبط داخل عجلتة (٧) محولات للطاقة الكهربائية معدة للتهريب في سيطرة السدة ضمن محافظة نينوى".وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".