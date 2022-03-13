اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً ، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى في وقت سابق من اليوم، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".