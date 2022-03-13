"طلقة طائشة" تنهي حياة طفلة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل طفلة بـ"طلقة طائشة" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب طلق ناري طائش توفيت طفلة ضمن قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً في الحادث".