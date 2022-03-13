توضيح للحشد بشأن قصف أربيل

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، توضيحاً بشأن ما تم تداوله من تصريح حول قصف أربيل فجر اليوم.

وقال الهيئة في بيان، إنه "لا يوجد متحدث باسمها او باسم (محور الشمال) وان ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قصف أربيل لم يصدر من الهيئة".