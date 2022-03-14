بعد القصف الصاروخي.. الكاظمي يتوجه الى اربيل على رأس وفد أمني رفيع

وذكرت رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يصل إلى إقليم كردستان، صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدداً آخر من المسؤولين ويتم استقباله من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".واضاف البيان، ان "رئيس الوزراء سيجتمع مع المسوؤلين في إقليم كردستان ويتفقد المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة إثر الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف أربيل أمس الأحد".