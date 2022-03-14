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بالفيديو: استهداف اربيل يلقى ادانات دولية ومحلية واسعة
أمن
2022-03-14 | 04:05
بالفيديو: استهداف اربيل يلقى ادانات دولية ومحلية واسعة
المصدر:
السومرية
469 مشاهدة
استهداف اربيل يلقى ادانات دولية ومحلية واسعة.
تبنى الحرس الثوري الايراني القصف الذي استهدف محافظة أربيل , مؤكدا ان الهجوم الصاروخي استهدف المركز الاستراتيجي الاسرائيلي في المحافظة وحذر الحرس الثوري من ان اي هجمات ستواجه بردود فعل قاسية، فيما لاقى الهجوم ادانات دولية ومحلية واسعة.
الحكومة تعد استهداف اربيل تعديا على أمن الشعب والأمم المتحدة تدين الهجوم وتحذر من تقويض الاستقرار.
لاقى القصف الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأميركية في أربيل ردود فعل محلية ودولية واسعة فبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على الإستهداف اعلن الحرس الثوري الايراني تبنيه هذه العملية اذ اكد انها جاءت ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها اسرائيل والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام لن تمر من دون رد. وعقب تبني الحرس الثوري للهجوم نفت حكومة الاقليم مزاعم ايران حول قصف موقع إسرائيلي, مؤكدة ان الموقع الذي تعرض للقصف بصواريخ إيرانية هو مدني.
وعلى الصعيد الدولي دانت بعثةُ الأمم المتحدة في العراق الهجومَ الصاروخي الذي استهدفَ أربيل , مؤكدة انه يهدفُ إلى تقويضِ الاستقرار والوحدة اما بعثة الناتو في البلاد فقد اعلنت وقوفها الى جانب العراق ضد اي عدوان لما يمثله البلد من موقع استراتيجي مهم لجميع أمن المنطقة.
ومابين الاستهداف والإدانات لا يزال العراقيون يدفعون ثمن الصراعات الاقليمية سواء كانت من قبل تركيا او ايران او اميركا ... تعددت الاعتداءات واختلفت المسميات لكن في المحصلة يبقى المتضرر هو الشعب.
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