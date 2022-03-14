مراقبون: هجوم اربيل جاء في وقت حرج

اثنا عشر صاروخاً ضربت اربيل، في توقيت وصف بالحرج سياسياً، نظرا لما تعانيه البلاد من صراعات على المناصب، يرى مراقبون ان القصف الصاروخي لمدينة اربيل قد يخلق ارباكاً في المشهد العام، وسط انتقادات للجهود الاستخبارية في كشف مثل هذه العمليات التي تقوض سيادة البلاد.آخرون أشاروا الى وجود أطراف خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث يجد البعض ان الساعين لخلق هشاشة في الاوضاع الأمنية لا يخدمها تشكيل حكومة قوية تحفظ سيادة البلد وترعى مصالحه.ويخوض الفرقاء محادثات صعبة ومتوترة بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين الأول الماضي، ومثل هذه الاحداث قد تخلق ارباكاً في المشهد ما لم يتم الاسراع في حسم الملفات السياسية لتركيز العمل على تشديد الجهد الامني والحد من هذه الهجمات