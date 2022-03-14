القبض على متهم مختص بتزوير الوثائق الرسمية في الأنبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن مهامها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والقصاص منهم، وبعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتنسيق والتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 من القاء القبض على احد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق احكام 289 من قانون العقوبات العراقي كونه مختص بتزوير الوثائق الرسمية".وأشار البيان إلى تسليم الشخص الملقى القبض عليه "الى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".