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الداخلية تحدد شروط التقديم لكلية الشرطة

أمن

2022-03-14 | 08:55
الداخلية تحدد شروط التقديم لكلية الشرطة
4,795 مشاهدة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن شروط التقديم للدورة (69) كلية الشرطة لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها ( العلمي، الأدبي، الصناعي، التجاري ).

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية التطوع تعلن عن قرب فتح باب التقديم للدورة (69) كلية الشرطة ( للذكور فقط ) لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها ( العلمي , الأدبي , الصناعي , التجاري ) لسكنة بغداد وجميع المحافظات وفقا ً للشروط الآتية :-

أولاً – شروط و ضوابط التقديم :-
أن يكون عراقيا ًبالولادة ( من أبوين عراقيين بالولادة ) ومن اصل غير أجنبي استنادا ً لاحكام المادة ( 12 / اولا ً) من قانون كلية الشرطة رقم ( 37 ) لسنة 2000.
حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) استنادا ً للمادة ( 12 / ثانيا ً ) من القانون أعلاه وبنسبة ( 95 % ) لخريجي العلمي والأدبي و ( 5 % ) صناعي والتجاري وعمره لا يقل عن ( 17 ) سبعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 22 ) اثنتين وعشرين وستة أشهر ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) خمس وعشرين سنة ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ مصادقة الوزير على فتح باب التقديم الى الدورة بتاريخ 13/2/2022 ويكون كالاتي:
المتقدم المدني (13/8/1999) مشمول بالتقديم ( 12/8/1999) غير مشمول
المتقدم العسكري 13/2/1997 مشمول بالتقديم 12/2/1997 غير مشمول
طوله ( 168) مئة وثمان وستون سم فأكثر وعرض صدره (80 ) ثمانون سم فأكثر
استنادا ً للمادة ( 12 / رابعا ً ً) من القانون أعلاه .
إن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة ( بنجاح ) استنادا ً للمادة ( 12 / خامسا ً ) من القانون أعلاه .
حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف استنادا ً للمادة ( 12 / سادسا ً ) من القانون أعلاه.
لا يقل معدل القبول عن ( 65% ) خمس وستون بالمائة
يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حالة فصله من الكلية أو عند إخلاله بأحد الشرطين التاليين استنادا ً للمادة ( 14 ) من القانون أعلاه:-
إتمام الدراسة في الكلية .
الخدمة بعد التخرج مدة ( 6 ) ستة سنوات.
يلغى قبول الطالب في الكلية الذي لا يقدم الكفالة المبينة أعلاه خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ قبوله ألا إذا قدم إلى عمادة كلية الشرطة عذرا مشروعا استنادا ً للمادة ( 14 ) من القانون أعلاه .
إن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة إنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية .
على المتقدمين ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم من مؤسسة الشهداء وفق قانون المؤسسة المذكورة ومن مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية
على المتقدمين من ابناء الضباط المستمرين بالخدمة والضباط المتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة والمنتسبين المتقاعدين تقديم ما يؤيد كون والده ضابط أو منتسب.
 
ثانيا :- اعتماد النسب السكانية لكافة المحافظات لسنة ( 2018 ) وحسب كتاب وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء ذي العدد 4494 في 16/4/2019 المرافق ربطاً في الية القبول للدورة (69) كلية الشرطة.

ثالثا :- نسب القبول في الدورة 69 كلية الشرطة وكما مبين ادناه
ذوي الشهداء بنسبة (10 %) أستنادا لقانون موسسة الشهداء رقم (2 ) لعام 2016 حسب المادة ( 17 /سابعا /ت ) منه
الاقليات بنسبة 5 % مع مراعاة الفقرتين ( أ/2/ أولا من القسم الثالث من تعليمات الموازنة لسنة 2021 )
أبناء ضباط وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة بنسبة ( 10 % ) وابناء منتسبي وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة بنسبة (5% ) حسب كتاب مديرية التخطيط والمتابعة ذو العدد 4322 في 1/9/2020مع مرفقه
تخصيص نسبة (5% ) لقبول ابناء الضباط المتقاعدين حسب ما جاء بكتاب مكتب المستشار ذو العدد 1711 في 2/12/2021
قبول ( 10 % ) من الربع الاول لخريجي معهد اعداد مفوض الشرطة ممن تنطبق علية الشروط والضوابط المشار اليها انفا ً ويكون قبولهم خارج النسبة المقررة لكونهم منتسبين ويوجد لديهم تخصيص مالي حسب قانون معهد اعداد مفوي الشرطة وحسب الاسماء المرسلة من قبل المعهد والتي تنطبق عليهم الشروط اليها انفا.

رابعا / تكون الكفالة لمعيار القبول ( أعلى المعدلات الدراسية ) نزولا والخاصة بكل فئة باستثناء ابناء الضباط والمنتسبين تكون حسب القدم بالرتبة العسكرية الحالية.

خامسا / عدم قبول كافة الاستثناءات.

سادسا / يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني ( www.moi-jobs.iq ) ويلزم الطالب بملئ الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة.

ملاحظة مهمة
يجب ذكر المعدل والمجموع ( رقما ً ) بصورة دقيقة مطابق للوثيقة المرفقة وبعكســه يهمـــل طلب المتقدم مثال ذلك ( 90- 77.9 – 75.25).
علـى المتقدمين فـي حالـة وجــود استفسار أو شكـوى تقديم طلبــــات عـــــن طريـــق بريـــــد الشكاوى الخاص بمديريـة إدارة التطــوع ( info@moi-jobs.iq ) او صفحتنا الرسمية على الفيس بوك خلال مــــــدة أقصاهــــــا ثلاثـــــة أيــــام من تاريخ التقديــــــم .
يجب أن تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتية للمتقدم وفي حالة اختلاف هذه المعلومات يهمــــل الطـــــلب .

سيتم تبليغ من تتوفر فيه شروط وضوابط التعيين بمكــان وتاريــخ المراجعــة لغرض أجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – المقابلة - اختبار الذكاء ) عن طريق أرقام الهواتف او عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الالكترونية .

على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .

للاستفسار الاتصال على رقم مديرية إدارة التطوع إثناء الدوام الرسمي ( 590).
المستمسكات المطلوبة عند المراجعة:
الوثيقة المدرسية للطالب مصدقة من أدارة المدرسة ومديرية تربية المحافظة حسب الأصول . ( أصل وصورة ) عدد 4 .
هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية للطالب المتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة ) عدد 4 .
شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولوالديه . ( أصل وصورة ) عدد 4 .
بطاقة السكن. ( أصل وصورة ) عدد 4.
صور للطالب عدد ( 20 ).
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