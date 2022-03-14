الحشد يعلن اعتقال "داعشي" مسؤول عن إعدام العذاري

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال "داعشي" غربي بغداد كان أحد المسؤولين والمخططين لإعدام مصطفى العذاري.



وقال الحشد في بيان، إن "المديرية العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في هيئة الحشد الشعبي تمكنت، من القاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الارهابي في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد".



وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية خاصة وبجهد استخباري عالي الدقة استنادا إلى مذكرة قبض صادرة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب"، مشيراً الى أنه "جرى تدوين إفادات الإرهابي، حيث اعترف بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

ولفت الى أن المعتقل "كان من المخططين والمسؤولين عن عملية اعدام الشهيد (مصطفى العذاري) في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، كما اعترف انه شارك بمواجهات عديدة وتعرضات على القوات الأمنية والحشد الشعبي خلال عمليات التحرير".

يذكر أن "داعش" لجأ الى "إعدام" الجندي العراقي مصطفى العذاري وتعليق جثمانه من فوق جسر الفلوجة ابان سيطرة التنظيم على المدينة.