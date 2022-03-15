العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة ومادة C4 في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة ومادة C4 في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من كتيبة هندسة الميدان مسنودة بالجهد الاستخباري، نفّذت واجب دهم وتفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرياض في محافظة كركوك، أسفر الواجب عن العثور على 5 قنابر هاون مختلفة الانواع، عبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية، جلكان سعة 10 لتر مملوء بمادة C4".

واضاف البيان انه "تم معالجة المواد وإتلافها موقعياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".