إحباط تنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان في محافظة عراقية - عاجل

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".وأضاف: "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين من (جنسية غير عراقية) بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية القاء القبض عليهم جاءت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك".