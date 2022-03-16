لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.. الشطري في واسط

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الشطري والوفد المرافق له "وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة واسط لبحث آليات تعزيز الاستقرار الأمني وتنسيق الجهود مع الحكومة المحلية فضلاً عن الأجهزة الأمنية الأخرى، حيث التقى رئيس الجهاز محمد جميل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية".وقد جرى، وفق البيان، "مناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة ومتابعة ملف ارتفاع الأسعار والحيلولة دون زيادتها".وقام الشطري، على هامش زيارته "بوضع الحجر الأساس لبناية مديرية أمن واسط، والتأكيد على أنَّ هذا المشروع سيُسهم في تعزيز منظومة العمل الامني والاستخباري".