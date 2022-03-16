عمليات بغداد تقبض على عصابة تنفذ"الدكة العشائرية" مقابل المال

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق شرق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية" وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء(٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على عصابة لتنفيذ عمليات الدكة العشائرية مقابل مبلغ من المال مكونة من ستة اشخاص".واضافت ان "ذلك جاء خلال اعتقال احد افراد العصابة وهو يروم تنفيذ الدكة العشائرية في منطقة حي طارق اذ تم اعتقاله مع سلاحه وبعد التحقيق الاولي معه اعترف على وجود عصابة يعمل معهم لتنفيذ الدكات العشائرية وذلك بإجور يتقاضونها من اصحاب النزاعات العشائرية، وبعدها تم جمع المعلومات والتحري والتدقيق ومن ثم مداهمة عناوين افراد العصابة واعتقال ٤ اشخاص منهم ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة غير المرخصة وميزان الكتروني واجهزة مهشمة لتعاطي المواد المخدرة،والبحث جاري عن المتهمين الاثنين الاخرين".وحذرت القيادة بأنها "الرادع الحقيقي لهم وان قطعاتها الامنية ستكون لهم بالمرصاد وستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطن".