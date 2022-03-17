القبض على إرهابي وأربعة تجار أسلحة في محافظتين - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من القبض على احد المطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد، وهو أحد الأهداف الإرهابية التي وقعت في يد رجال وكالة الاستخبارات".وفي ذات السياق، ذكرت الخلية أنه "وبعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من القبض على أربعة متهمين من تجار الأسلحة والاعتدة غير المرخصة بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهم قاذفتين نوع RBG7، و٤ صواريخ، و٣ حشوات صواريخ، ومسدساً، وعتاداً نوع GC، ومخازن مسدس، وكمية من العتاد".وأوضح، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة".