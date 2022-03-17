القبض على 6 متهمين بتعاطي المواد المخدرة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومفرزة من استخبارات اللواء ذاته التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وأثناء تنفيذ الممارسات الامنية فجر اليوم الخميس في منطقتي " الكمالية والشماعية " شرق بغداد، تمكنت من ملاحظة 6 اشخاص مشتبه بهم".وأضاف البيان: "وعند تدقيق موقفهم الامني وتفتيشهم، تم ضبط بحوزتهم كمية من مادة المخدرات، إضافة الى بايبات تعاطي وادوات جارحة وقداحات لإشعال المادة المخدرة ومسدس ومخزن بندقية وقناني غاز صغيرة الحجم وأركيلة تحتوي على مادة الحشيشة".وأشار بيان الشرطة الاتحادية إلى "إحالة كافة المتهمين مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".