الكلاب السائبة ظاهرة تهدد ارواح المواطنين ببغداد

باشرت الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع فرق تطوعية بتنظيم حملات لانتشال الكلاب السائبة بمنطقة العامرية في بغداد،، وسط مطالبات من الاهالي بضرورة القضاء على هذه الحيوانات كونها باتت تهدد حياتهم.في سابقة تسبب القلق والازعاج للاهالي اخذت اعداد الكلاب السائبة تتزايد بشكل ملحوظ في بغداد و بقية المحافظات، والتي يترتب عليها تداعيات سلبية منها الامراض التي تنقلها هذه الكلاب للمواطن بالاضافة الى منظرها غير اللائق الذي لا ينسجم مع طبيعة المناطق السكنية، حيث تحدث السكان بأن هذه الحيوانات باتت ترعب اطفالهم وكذلك كبار السن.مخاطر هذه الكلاب على الاهالي في منطقة العامرية الواقعة غربي بغداد دفعت بجهات حكومية لانتشال عدد منها من خلال تنظيم حملة بالتعاون مع مدربين للكلاب واطباء بيطريين.