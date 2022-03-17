الحكم بالسجن المؤبد على احد تجار المخدرات في بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على احد تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات الكرخ، اصدرت حكماً بالسجن المؤبد على احد تجار المخدرات في العاصمة بغداد".