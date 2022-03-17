بغداد.. اعتقال "وشام" هدد "زبونة" بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ببغداد، أوقفت أربع حالات ابتزاز ألكتروني وثلاث حالات عنف أسري لفتاة من قبل والدها ولزوجتين من زوجيهما".وأضافت، أن "مفارز الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب ضحايا الابتزاز وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفات".وتابعت، أن "من بين حالات الابتزاز التي تم ايقافها قيام طليق بابتزاز طليقته بصورها و(وشام) لإحدى زبائنه، فضلا عن فتاتين ابتزهما شابان مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهما الدنيئة".