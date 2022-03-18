بعد مداهمة وكرهم.. القبض على ثلاثة متهمين وضبط مادة "الكريستال المخدرة" في ميسان

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد مشترك بين مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان) مستندة على معلومات استخبارية وموافقات قضائية ، تمكنت المفارز من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في قضاء المجر الكبير وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".واضاف البيان، ان المتهمين "دونت أقوالهم أصوليا وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".