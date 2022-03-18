إحباط محاولة تهريب مواد كهربائية داخل ثلاث عجلات بين صلاح الدين وكركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف حماية الأمن الاقتصادي، ورصد المخالفات في قواطع المسؤولية ومن خلال تكثيف الجهود الميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب، كما القت القبض سائقها في سيطرة الخليفة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".واضاف انه "ضبطت بداخل هذه العجلات (١٢٦) عمود كهربائي و(١١) بكرة سلك ضغط عالي، و(١٦) قاعدة محولة كهرباء و(٣٢) قاطع دورة كهرباء من الأحجام الكبيرة".واشار البيان الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين".