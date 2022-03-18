شرطة كربلاء عبر السومرية: وضعنا خطة للزيارة الشعبانية وهذا ما يخص الطرق

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، وضع خطة خاصة بزيارة النصف من شهر شعبان، فيما أوضحت بشأن الطرق الخارجية والداخلية.

وقال قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطرق الخارجية والداخلية ما زالت مفتوحة، وحركة المركبات تسير بانسيابية عالية".



وأكد زويني قائلاً: "وضعنا خطة خاصة لوصول سيارات تنقل الزائرين إلى منطقة قريبة من المدينة القديمة، من أجل نقلهم إلى محافظاتهم".

وتصادف زيارة النصف من شعبان ليل اليوم السبت حيث تشهد محافظة كربلاء المقدسة توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات لإحياء الذكرى.