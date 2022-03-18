الشمري والغانمي ويار الله يصلون كربلاء

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "وفداً أمنياً رفيعاً ضم نائب العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل إلى محافظة كربلاء".وبين، أن "الزيارة تأتي للاشراف على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية، وافتتاح مقر جديد داخل قيادة شرطة كربلاء، يضم منظومة كاميرات متطورة يبلغ عددها أكثر من ألف كاميرا تغطي معظم أحياء كربلاء، كما تسهل عمل ومراقبة السير في اتجاه المحافظة".