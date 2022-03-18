الاطاحة بالإرهابي "ابو مروان" غربي نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٢١ تمت الاطاحة بالارهابي المكنى ( ابو مروان) بعد نصب كمين محكم له في قرية الصالحية التابعة لناحية تل عبطة ".واضافت ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب"، مشيرة الى انه "تم تسليمه لجهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه".