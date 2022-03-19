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القبض على ثلاث نساء شاركن بـ"دكة عشائرية" في بغداد

أمن

2022-03-19 | 03:43
القبض على ثلاث نساء شاركن بـ"دكة عشائرية" في بغداد
3,662 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على(١٤) متهما بالدكة العشائرية، بينهم ثلاث نساء جنوب شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية (ارهاب الاحياء السكنية) والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (٦) متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وفي سياق متصل، "بعد ورود معلومات عن وجود اطلاق نار في منطقة الزعفرانية وعلى الفور توجهت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية وتمكنت من فض نزاع عشائري واعتقال (٨) متهمين بالدكة العشائرية بينهم ، ثلاث نساء، واخلاء قتيل واحد - وامرأة مصابة في منطقة البطن اثر اطلاق النيران حيث تم مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم".

واشار البيان الى، ان "قيادة العمليات بإن قطعاتها الامنية ماضية في فرض هيبة القانون للحد من النزاعات العشائرية (الدگة العشائرية) واحالة جميع المتهمين الى الهيئة التحقيقة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق المادة ٤/٢ من قانون مكافحة الارهاب".
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