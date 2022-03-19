بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/11 ولغاية 2022/3/18 كالاتي:
- تنفيذ اوامر قبض 2311
- القبض مطلقي العيارات النارية 36
- احالة متهمين الى المحاكم 303
- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 206
- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 9
- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 328
- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 477
-مضاهات طبعات الاصابع 39
-عدد طالبي النجدة 1818
-حالات العنف الاسري 74
-فض مشاجرات 1367
-ضبط عجلات مطلوبة 72
-تبرع بالدم 22
-القبض على المتسولين 1076
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 16
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 623
-طبع لوحات السيارات 19226
-اصدار اجازات السوق 15567
-اصدار سنوية السيارات 30649
-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 16