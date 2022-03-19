بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/11 ولغاية 2022/3/18 كالاتي:- تنفيذ اوامر قبض 2311- القبض مطلقي العيارات النارية 36- احالة متهمين الى المحاكم 303- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 206- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 9- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 328- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 477-مضاهات طبعات الاصابع 39-عدد طالبي النجدة 1818-حالات العنف الاسري 74-فض مشاجرات 1367-ضبط عجلات مطلوبة 72-تبرع بالدم 22-القبض على المتسولين 1076-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 16-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 623-طبع لوحات السيارات 19226-اصدار اجازات السوق 15567-اصدار سنوية السيارات 30649-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 16