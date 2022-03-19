ضبط خرق احد الانابيب النفطية وأربع عجلات لـ"مواد كهربائية" في محافظتين (فيديو)

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط خرق على احد الانابيب النفطية ضمن محافظة بابل يستخدم لتهريب النفط الخام تم معالجة بالتعاون مع شركة خطوط الانابيب".وأضاف البيان: "تم ضبط أربع عجلات والقاء القبض على سائقيها، حيث كانت ثلاثة منها محملة بكيبلات كهربائية وتقدر الحمولة 42 طناً والعجلة الاخيرة محملة بمادة زيت المحركات وبحمولة 9 أطنان، تم ضبطها في كركوك بالتعاون مع هيئة الكمارك وشرطة كمرك كركوك"، لافتاً إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".